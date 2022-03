Das ergab eine anschließende Untersuchung im Dresdner Universitätsklinikum. "Der Ausfall von Sebastian Mai ist sehr bitter. 'Basti' hatte sich mit viel Fleiß wieder so richtig an die Startelf herangekämpft und hat in Bremen in wirklich gutes Spiel absolviert. Natürlich wird er uns auch mit seiner Mentalität auf dem Platz fehlen", sagte Dresdens Sportchef Ralf Becker.