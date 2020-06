Marcel Sabitzer (re.) Bildrechte: IMAGO/Roger Petzsche / PICTURE POINT / Pool

Eventuell könnte man die Entscheidung des Dresdner Gesundheitsamtes, damals die ganze Dynamo-Mannschaft in Quarantäne zu schicken, rechtlich prüfen lassen, so Jakob. Andere Ämter hätten nur einzelne Spieler in Quarantäne geschickt.



Beispielsweise war RBL-Mittelfeldakteur Marcel Sabitzer Medienberichten zufolge nach einem positiven Corona-Test vom Leipziger Gesundheitsamt in Einzel-Quarantäne geschickt worden. Genauso wurden Anfang Mai drei beim 1. FC Köln Betroffene aus Profikader und Betreuerstab in häusliche Quarantäne versetzt - jedoch nicht alle Teammitglieder. Der DFL-Beschluss sieht vor, dass bei einem Corona-Fall nur die Infizierten unter Quarantäne gestellt werden müssen.