Dynamo Dresden erlebt bislang ein Fußballjahr 2022 zum Vergessen. Seit dem Start der Restrückrunde wartet die Mannschaft von Alexander Schmidt auf einen Sieg. Durch vier Unentschieden und ein Niederlage hat sich die SGD bedrohlich nah an die Abstiegszone befördert. Das jüngste 1:1 gegen Heidenheim war nach Ansicht von Trainer Schmidt ein Schritt in die richtige Richtung. Daran will man nun gegen Darmstadt anknüpfen. Und auch danach wird ein Formsteigerung nötig sein, denn mit Werder Bremen wartet am 25. Spieltag der aktuelle Tabellenführer.