Sie wurde einfach nur "Dynamo-Omi" genannt. Seit 1957 hielt sie der SG Dynamo Dresden die Treue, überraschte dabei die Mannschaft vor Auswärtsfahrten mit selbstgebackenem Kuchen und stand bis zuletzt mit ihrem Rollator bei den Heimspielen im Rudolf-Harbig-Stadion. In der Nacht auf Donnerstag (9.12.2021) starb Ingrid Beier im Alter von 91 Jahren.

Ingrid Beier wurde am 19. Juni 1930 geboren. Den Spitznamen "Dynamo-Omi" bekam sie nach eigener Aussage von MDR-Reporter Uwe Karte verpasst. "Der kam vor vielen Jahren im Stadion einmal auf mich zu und meinte: 'Die Dynamo-Omi ist wieder da!' Seitdem nennen mich die Leute so", sagte sie in einem Interview im Stadionheft der SGD 2020.