Nach dem Seitenwechsel brauchte Dynamo wieder ein paar Minuten um ins Spiel zu finden. Die Gäste kombinierten derweil sehenswert auf dem Flügel, Reinhold Yabo fand dann aber keinen Abnehmer (48.). Erneut war es Kone, der die erste Chance für sein Team hatte, aber er spitzelte den Ball knapp am Tor vorbei (56.) Möglicherweise hätte der Treffer aber dem Videobeweis nicht standgehalten, da Kone haarscharf vor dem Verteidiger in der verbotenen Zone stand. In dieser Phase wurde Dynamo etwas mutig nach vorne - und wie es dann meist so ist, dann schlägt der Gegner zu. Auch in diesem Fall: Cedric Brunner und Hartel mit dem Doppelpass. Die scharfe Flanke kam an den Fünfmeter-Raum, wo sich Voglsammer mit dem Kopf durchsetzte und die Führung für den DSC besorgte (63.).

Voglsammer trifft zum 0:1. Bildrechte: imago images/Picture Point LE