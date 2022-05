17 Spiele in Folge ohne Sieg, noch kein Dreier unter Trainer Guerino Capretti und zuletzt ein emotionsloser Auftritt im Sachsenderby gegen Erzgebirge Aue: Dynamo Dresden steckt tief im Schlamassel und dennoch könnte die Saison noch versöhnlich enden. Geht die SGD als Sieger aus den beiden Relegationsspielen am Freitag (20:30 Uhr in der Pfalz) und am Dienstag (24. Mai/20:30 Uhr vor heimischer Kulisse) hervor, interessiert die sieglose Saison keinen mehr, sagt Marco Hartmann im Gespräch mit "Sport im Osten":