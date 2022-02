Dresden mit zwei Sechsern ohne Gegentor

"Das ist uns in Teilen ganz gut gelungen", sagte der 53-Jährige. Die ersten 20 Minuten hatte der Aufsteiger im Gegensatz zur Vorwoche dieses Mal nicht verschlafen. Die Dresdner wirkten besser eingestellt. Dies resultierte nicht zuletzt aus Umstellungen. In der Startelf gab es gleich vier Veränderungen. Für den gelbgesperrten Daferner sowie Becker, Königsdörffer und Mörschel begannen Akoto, Borrello, Drchal und Schröter. Zudem agierte die SGD in einem 4-2-3-1 statt wie gewohnt im 4-4-2 mit Raute. "Wir wollten kompakt stehen und im Mittelfeld pressen", erklärte Schmidt. Mit zwei Sechsern wollte er für eine Stabilisierung der Defensive sorgen. Alexander Schmidt (Trainer Dynamo Dresden) Bildrechte: IMAGO / Ulrich Hufnagel

Dynamo-Coach Schmidt: Offensiv war mehr drin

Da nun zwei defensive Mittelfeldspieler auf dem Platz standen, spielten die Dresdner ohne zweiten Stürmer. Zu Beginn ging dieser Kniff auf. "Wir hatten sehr gute Umschaltmomente und Umschaltaktionen, gerade in der ersten Halbzeit", sagte Kapitän Yannick Stark. Oft kam jedoch der letzte Pass nicht, so zum Beispiel in der 11. Minute. Morris Schröter, Vaclav Drchal und Brandon Borello stürmten über die rechte Seite auf Paderborns Abwehr zu. Statt die Überzahl auszunutzen, verschleppte Schröter das Tempo und verpasste das Abspiel auf den freistehenden Borello. Der Trainer sagte: "Wenn wir diese Situationen besser ausgespielt hätten, dann wäre es möglich gewesen, ein Tor zu erzielen. Dann hätten wir noch mehr mitnehmen können." Yannick Stark (Dresden) und Philipp Klement (Paderborn) im Zweikampf. Bildrechte: IMAGO / Ulrich Hufnagel