Alexander Jeremejeff (re.) soll dem Dresdner Angriffsspiel neue Gefährlichkeit einhauchen. Bildrechte: imago images / Bildbyran

Jeremejeff ist 25 Jahre alt, über 1,90 Meter groß und hat in der seit April laufenden Saison für den in der schwedischen Allsvenskan derzeit auf Rang fünf liegenden Göteborger Klub BK Häcken in 19 Einsätzen bereits acht Tore erzielt und sechs Vorlagen gegeben. Neben dem jüngsten Pokalsieg Ende Mai 2019 - im Finale gegen Athletic Eskilstuna (3:0) stand er die komplette Spielzeit auf dem Platz - hatte der Angreifer mit seinem vorherigen Arbeitgeber Malmö FF 2016 und 2017 den Meistertitel gewonnen und kam zudem in der Champions-League-Qualifikation zum Einsatz.



Im vergangenen Januar feierte Jeremejeff sein Länderspieldebüt für Schwedens Nationalmannschaft im mit 0:1 verlorenen Freundschaftsspiel gegen Nachbar Finnland. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis Ende 2021. "transfermarkt.de" schätzt den Marktwert des uneigennützigen Schlackses auf 1,1 Millionen Euro.



Eine offizielle Bestätigung des sächsischen Zweitligisten steht aktuell noch aus. Die "Dresdner Neuesten Nachrichten" berichteten, dass Jeremejeff bereits zum Medizincheck geflogen sei - in Schweden schließt das Transferfenster am heutigen Dienstag (13. August).

Ist Bozic der nächste Neue?

Steht auch Dejan Bozic auf dem Wunschzettel von SGD-Geschäftsführer Ralf Minge? Bildrechte: imago images / Picture Point Darüber hinaus mutmaßten unter anderen die "Dresdner Morgenpost" und das Onlineportal "Tag24", Dynamo habe ebenso großes Interesse an einer Verpflichtung des Chemnitzer Sturmtanks Dejan Bozic. Der 26-Jährige traf in den ersten vier Drittliga-Partien zwei Mal und verwandelte am vergangenen Sonntag einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0 des CFC im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV (7:8 n.E.). Bozic war im Sommer 2018 von TuS Koblenz zum damaligen Regionalligisten gekommen und hatte mit 21 Toren und neun Assists maßgeblichen Anteil am sofortigen Wiederaufstieg der Himmelblauen in die 3. Liga.



Viertschwächste Offensive der letzten Saison

Dynamo Dresden ist denkbar schlecht mit zwei Niederlagen (0:1 gegen Nürnberg, 2:4 in Karlsruhe) in die neue Zweitliga-Saison gestartet und hatte zudem Ende Juli den offensiv flexiblen bosnischen Nationalspielspieler Haris Duljevic nach Nimes in die französische Ligue 1 verkauft. Bereits in der zurückliegenden Spielzeit hatte die SGD an der eigenen Abschlussschwäche zu knabbern. Mit lediglich 41 Toren in 34 Punktspielen stellten die Dresdner die viertschlechteste Offensive der 2. Bundesliga.