+++ SGD: Schwedischer Nationalspieler da +++

Darüber hinaus mutmaßten unter anderen die "Dresdner Morgenpost" und das Onlineportal "Tag24", Dynamo habe ebenso großes Interesse an einer Verpflichtung des Chemnitzer Sturmtanks Dejan Bozic. Der 26-Jährige traf in den ersten vier Drittliga-Partien zwei Mal und verwandelte am vergangenen Sonntag einen Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:0 des CFC im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV (7:8 n.E.). Bozic war im Sommer 2018 von TuS Koblenz zum damaligen Regionalligisten gekommen und hatte mit 21 Toren und neun Assists maßgeblichen Anteil am sofortigen Wiederaufstieg der Himmelblauen in die 3. Liga.

Dynamo Dresden ist denkbar schlecht mit zwei Niederlagen (0:1 gegen Nürnberg, 2:4 in Karlsruhe) in die neue Zweitliga-Saison gestartet und hatte zudem Ende Juli den offensiv flexiblen bosnischen Nationalspielspieler Haris Duljevic nach Nimes in die französische Ligue 1 verkauft. Bereits in der zurückliegenden Spielzeit hatte die SGD an der eigenen Abschlussschwäche zu knabbern. Mit lediglich 41 Toren in 34 Punktspielen stellten die Dresdner die viertschlechteste Offensive der 2. Bundesliga.