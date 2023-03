Eine Halbzeit fast ohne Chancen - zwei FCM-Spieler wohl schwerer verletzt

Zwei Wechsel nahm Magdeburgs Trainer Christian Titz vor. Cristiano Piccini und Connor Krempicki standen in der Startelf, Amara Condé und Jason Ceka saßen dafür zunächst auf der Bank. Bei bestem Fußballwetter brachten sich die Magdeburger nach fünf Minuten beinahe selbst in Rückstand. Herbert Bockhorn vertändelte den Ball im Strafraum, Lukas Petkov legte quer auf Ragnar Ache, der aus fünf Metern zum Glück den Ball nicht richtig traf. Danach kamen die Magdeburger besser in die Partie, konnte aber den vielen Ballbesitz nicht in Chancen ummünzen.



Fürth selbst erlaubte sich viele Fehlabspiele, kam dann aber in der 34. Minute zu einer guten Möglichkeit. Branimir Hrgota steckte auf Petkov durch, der den Ball aus acht Metern am Torwart und dem Kasten vorbeilegte. Kurz vor der Pause taute dann der FCM auch in der Offensive auf und erspielte sich eine richtige dicke Chance. Mohammed El Hankouri brachte den Ball von links scharf in den Fünfer, wo Bockhorn hauchdünn die Führung verpasste. Ärgerlich aus Magdeburger Sicht: Mit Luc Castaignos und Piccini mussten gleich zwei Spieler verletzt in der ersten Halbzeit runter. "Castaignos und Piccini werden wohl länger ausfallen. Bei beiden ist wohl was gerissen", sagte Trainer Titz nach der Partie. Luc Castaignos musste früh verletzt aufgeben. Bildrechte: IMAGO/Zink

Fürth dreht auf - Magdeburg kann nicht antworten

Nach dem Wechsel sahen die Zuschauer ein ganz anderes Spiel. Die Gastgeber waren am Dauerdrücker, erspielten sich eine Chance nach der anderen. Zunächst hatte Magdeburg aber Glück, weil die Fürther in der Box zu umständlich agierten. Dann aber in der 65. Minute lag der Ball im Magdeburger Tor. Nachdem ein Ache-Schuss abgewehrt wurde, zog Julian Green aus 15 Metern flach ab, der Ball landete im rechten unteren Eck.

Moritz Kwarteng im Zweikampf, viel gelang auch ihm nicht. Bildrechte: IMAGO / Zink Es kam noch schlimmer: In der 70. Minute wehrte Dominik Reimann einen Schuss des freistehenden Ache ab, allerdings an die Brust von Daniel Heber, der Ball kullerte danach in die Maschen zum 2:0. Wiederum sechs Minuten später ließ Reimann bei einem harmlosen Schlenzer von Petkov den Ball zum 3:0 durch die Hände rutschen. Vom FCM kam nach dem Wechsel keine richtig gefährliche Offensivaktion.

Stimmen zum Spiel

Dominik Reimann (Torwart Magdeburg): "Wir haben in der ersten Halbzeit gut angefangen, wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Dann kommen wir aus der Halbzeit raus, haben den Kopf komplett verloren. Beim zweiten Tor, das war einfach unglücklich. Darüber müssen wir nicht reden., aber war davor oder danach passiert ist. Wir haben jetzt eine Länderspielpause, dann kommen wir gegen Rostock wieder zurück."

Amara Condé (Spieler 1. FC Magdeburg): "Wir sind in alte Muster zurückgefallen, wie in der Hinserie. Heute war gar nichts, keine Zweikampfbereitschaft, keine Mentalität. Die taktischen Dinge, die wir uns vorgenommen haben, haben wir nicht umgesetzt. Es gab extrem viele Fehlpässe. Es fehlten die Bälle in die Tiefe. Wir müssen das Spiel abhaken, die zwei Wochen Pause nutzen und dann wieder Vollgas geben."

Alexander Zorniger (Trainer Greuther Fürth): "Es war eine Willensleistung in der zweiten Halbzeit, nach einer nicht so guten ersten. Das war mehr als ein Sieg mit drei Punkten, für den ein oder anderen auch über sich. Zu sehen, was man aus sich rausholen kann. Es war ein unglaublich verdienter Sieg. Es war auch ein Sieg von der Bank. Es waren viele Faktoren, die auch für die nächsten Spiele weiterhelfen."

Christian Titz (Trainer 1. FC Magdeburg): "Es war ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten., In der ersten haben wir es kontrolliert, in der letzten Linie fehlte aber die Präzision. Nach dem Wechsel haben wir nicht mehr stattgefunden. Da spielen wir sechs Fehlpässe nacheinander. Wir waren auch bei den Gegentoren selbst schuld. Wir waren nicht torgefährlich, wir spielen die Bälle in den Gegner rein. Castaignos und Piccini werden wohl länger ausfallen. Bei beiden ist wohl was gerissen."