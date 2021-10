Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue bringt sich in letzter Sekunde um den Sieg

9. Spieltag

Was für ein bitteres Ende! An einem Freitag (01.10.2021), an dem fast alles gepasst hat, bringt Aue sich durch ein Eigentor in letzter Sekunde um den ersten Saisonsieg. Dirk Carlson war der Pechvogel und weinte nach dem Fauxpas. Dabei durften die Veilchen beim 1:1 (1:0) gegen den Hamburger SV zuvor selbst ein kurioses Tor von Antonio Jonjic bejubeln. 20 Minuten vor Schluss gab es eine Rote Karte für Aues Soufiane Messeguem und letztlich nur einen Punkt trotz einer geschlossenen Leistung.