Der FC Erzgebirge Aue hat mit seinem fünften Saisonsieg den Anschluss an die Spitzengruppe der 2. Fußball-Bundesliga hergestellt. Die Sachsen rangen zum Abschluss des zwölften Spieltages den starken Karlsruher SC mit 4:1 ( 2:0) nieder. Mit vier Scorerpunkten war Pascal Testroet der "Man of the Match". Aue hatte das Spielglück auf seiner Seite und kletterte in der Tabelle auf Rang sechs. Auf den Dritten Fürth sind es zwei Punkte.