Dirk Schuster (Aue): "Glückliches Tor. In der ersten Halbzeit haben wir ein sehr taktisch geprägtes Spiel gesehen. Die Nürnberger hatten mehr Spielanteile. Wir mussten sehr viel Aufwand betreiben, um an die Kugel zu kommen. Haben den Ball nach Balleroberung zu leicht wieder hergeschenkt. Haben trotzdem von der kämpferischen Schiene her alles in die Partei reingepackt. Wir haben ein paar Abschlüsse zugelassen, die hochkarätigen Torchancen waren aber nicht zu verzeichnen. Wir haben sie auch nicht gehabt, haben uns selbst im Weg gestanden."



Robert Klauß (Nürnberg): "Wir sind sehr zufrieden. In Summe war es ein verdienter Sieg. Wir hatten viele Torabschlüsse. Hatten guten Ballbesitz, das hat gepasst. Mussten immer aufpassen auf die Umschaltmomente von Aue. In der zweiten Halbzeit hatten wir eine Phase, in der das Spiel sehr wild war, in der wir die Kontrolle weggegeben haben. Über große Teile hatten wir die Kontrolle des Spiels. Mich freut es, wie wir das Tor gemacht haben."