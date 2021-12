FCE-Teamchef Marc Hensel überraschte schon vor dem Spiel und begann mit zwei waschechten Sachsen in der Startelf. Erik Majetschak (aus Leipzig) und Tom Baumgart (aus Chemnitz) rückten für Sören Gonther (Corona-Quarantäne) und Omar Sijaric in die Anfangself. Dynamo begann im Vergleich zum 3:1-Sieg gegen Karlsruhe nur mit einer Veränderung: Luca Herrmann begann für Julius Kade.

Die personellen Wechsel waren aber nicht der einzige Überraschungseffekt der Gastgeber. Hensel setzte erstmals auf eine Dreierkette und stellte den Dynamo-Angriff damit vor Probleme. Top-Torschütze und Ex-Auer Christoph Daferner fand in der ersten Halbzeit quasi nicht statt. Und auch sonst ließ Aue mit Ausnahme von einem Distanzschuss von Yannick Stark nichts gefährliches zu. So spielten die Schwarz-Gelben zwar den feineren Ball, gefährlicher war aber Aue.

Schon nach wenigen Minuten hatte Dimitrij Nazarov das 1:0 auf dem Fuß, scheiterte aber nach einer feinen Pass-Stafette an Kevin Broll im Tor der Dynamos. Die zweite Großchance im Spiel versiebte Baumgart. Vom dribbelstarken Nicolas Kühn traumhaft in Szene gesetzt, schoss er aus zehn Metern kläglich am Tor vorbei (21.). Viel mehr Alarm herrschte in dem fairen Sachsenderby vor den Toren aber nicht. Dafür hielten sich beide Teams zu sehr an das taktische Konzept und waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen.