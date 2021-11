Mit der starken Serie von zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen im Rücken sah Aues Trainer Marc Hensel keinen Grund für personelle Experimente. Einzig Jan Hochscheidt rückte im Vergleich zum Auswärtssieg in Rostock für den gelbgesperrten Dmitrij Nazarov in die Startelf. Auch Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht vertraute fast der identischen Anfangsformation, die am vergangenen Wochenende Spitzenreiter St. Pauli überrollt hatte, und brachte lediglich Emir Karic neu in die Mannschaft.