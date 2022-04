Fußball | 2. Bundesliga Erzgebirge Aue feiert Erfolgserlebnis in Heidenheim

Hauptinhalt

30. Spieltag

Das war eine saubere Leistung! Der FC Erzgebirge Aue hat ein Achtungszeichen gesetzt und mit 2:0 (0:0) beim 1. FC Heidenheim gewonnen. Ben Zolinski erzielte am Ostersonntag (17.04.2022) beide Tore für das Team von Trainer Pavel Dotchev. Die "Veilchen" spielten beherzt auf und belohnten sich in der zweiten Hälfte für den betriebenen Aufwand. Nach vier Niederlagen in Folge hat Aue nun sieben Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Vier Spiele sind noch zu absolvieren.