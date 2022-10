Der FCM verlor nach zuvor zwei Heimsiegen in Serie, weil sich die Magdeburger wieder einmal zu wenig Chancen erspielten. Bis zur 69. Minute dauerte es, ehe Braunschweig-Torhüter Jasmin Fejzic erstmals eingreifen musste. Bei einem schwach geschossenen Freistoß von Baris Atik hatte der Keeper aber keine Probleme. In den gesamten 90 Minuten schoss der FCM nur viermal aufs Tor. Bei der einzigen Großchance scheiterte Atik nach einem Konter an Fejzic (70.).

Auch Braunschweig agierte im Duell des Tabellen-15. gegen den –Zwölften abwartend und ohne großen Druck. Doch die Eintracht war letztlich gefährlicher: Bei der besten Chance der ersten Hälfte köpfte Filip Benkovic an die Latte (30.). Nach der Pause parierte FCM-Keeper Tim Boss, der für den erkrankten Dominik Reimann zweimal glänzend per Fuß gegen Immanuel Pherai (47.) und Lion Lauberbach (90.+ 4.).

Das Team von FCM-Coach Christian Titz kassierte mit dem 0:2 die zweite Niederlage in Folge gegen einen Abstiegs-Mitkonkurrenten. Braunschweig ist nun schon sechs Spiele in Folge ungeschlagen und feiert dabei den vierten Sieg.

Christian Titz (Trainer Magdeburg): "In der ersten Halbzeit hat sich das Spiel neutralisiert. Wir hatten zwar eine Spielkontrolle, haben dem Gegner in der Umschaltbewegung aber wenig zugelassen. Das hat daran gelegen, dass wir Daniel Efadli reingenommen haben, damit haben wir Pherai rausgenommen. Wir waren leider in der Halbzeit gezwungen, ihn aus der Partie zu nehmen, weil er einen Schlag aufs Auge bekommen hatte. So haben wir leider das Spiel auf die falsche Seite gedreht. Wir haben eine klare Zwei-Zwei-Staffelung gehabt, die haben wir vor dem Gegentor nicht gehabt. Dann stürzen wieder sechs Spieler raus, wir werden überspielt und bekommen über ein Eigentor das Gegentor. Dann war es für uns eine Partie, in der wie nicht viele Torchancen herausgespielt haben. Die Chancen, die wir herausgespielt haben, haben wir nicht genutzt. Die Situation vor dem 0:1 muss vorher geklärt."