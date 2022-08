Just als die Gastgeber in einer temporeichen Anfangsphase selbst die ersten offensiven Akzente setzten, unterlief ihnen im eigenen Strafraum ein kolossaler Doppel-Patzer, bei dem Maximilian Beier gar nicht anders konnte, als ihn zu bestrafen. Nur Sekunden zuvor hatte FCM-Keeper Reimann herausragend gegen Beier pariert – dann aber brachte Andreas Müllers plötzlicher Rückpass Silas Gnaka in Bedrängnis, der dem Torschützen zu allem Übel gedankenlos den Ball auf den Fuß legte (14.).



Davon beflügelt, erhöhte Hannover das Tempo, presste früh in der Hälfte der Blau-Weißen, während die sichtlich verunsicherten Gastgeber wiederholt völlig orientierungslos Ballverluste fabrizierten und 96 zum Kontern einluden. Vor allem der frühere Cottbusser Beier und dessen erst 17-jähriger Sturmpartner Tresoldi sorgten für Angstschweiß in der FCM-Defensive. Immerhin bewahrte Reimann sein Team gegen besagten Tresoldi zunächst vor dem zweiten Gegentor (24.). Dagegen musste Ex-Nationalkeeper Zieler im Gästekasten lediglich gegen Bell Bells knackigen Versuch aus der zweiten Reihe und Krempickis Nachschuss eingreifen (39.).