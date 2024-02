Beide Teams begannen mit Zug zum Tor, Baris Atik und Joshua Mees kamen gleich zu ersten guten Abschlüssen für ihre Teams. Keine zehn Minuten waren vergangen, da hätte Tobias Müller abschließen können, entschied sich aber im Strafraum für ein Zuspiel, das im Aus landete. Beide Teams taten sich in der Folge aber schwer, weitere gute Chancen herauszuspielen und so war es letztlich ein Freistoß, der den Kielern die Führung brachte.

Lewis Holtby brachte den Ball ins Zentrum, wo Magdeburg ihn nicht wegbekam und die Zuordnung nicht stimmte. So konnte Timo Becker im dritten Versuch aus acht Metern einschieben (27.). Hätte er nicht getroffen, hätte es vermutlich Elfmeter gegeben, weil Jean Hugonet einen Schussversuch mit dem Arm blockte. In der Folge fiel dem FCM weiterhin nicht viel ein. Auch eine Systemumstellung von Titz brachte nicht den gewünschten Effekt. Die Angriffe wurden nicht mit genug Tempo vorgetragen, stattdessen kam immer wieder der lange Ball zum Einsatz, der sein Ziel aber zu selten fand. So ging der FCM mit dem Rückstand in die Halbzeit.