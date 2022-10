Die Magdeburger hielten sich nicht lange bei der Vorrede, begannen forsch und erarbeiteten sich schnell Feldvorteile. Die Regensburger hingegen standen dicht gestaffelt, sodass es für die Gastgeber nicht einfach wurde, die Lücke zu finden. Magdeburg blieb am Drücker, in der 17. Minute mussten die Elbestädter aufpassen, denn der Jahn startete einen vielversprechenden Konter. Viet zog aus der Distanz ab und zwang FCM-Keeper Reimann, der ein sicherer Rückhalt war, zur ersten Parade.

Ansonsten drängten die Hausherren weiter nach vorn, wurden allerdings in der 35. Minute für ihren unermüdlichen Aufwand nicht belohnt. Nach einem tollen Treffer von Bell Bell aus der Distanz griff der VAR ein, sodass Schiedsrichter Deniz Aytekin das Tor wegen einer Abseitsstellung zurücknahm. Mit 0:0 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause drängten die Blau-Weißen weiter auf den Führungstreffer, was in der 52. Minute fast zum Erfolg geführt hätte. Doch Krempicki zirkelte den Ball etwas zu ungenau in den Winkel, Regensburgs Schlussmann Stojanovic kam noch mit den Fingerspitzen dran. Nach gut einer Stunde wurden die Gäste etwas mutiger, durch das ständige Anrennen des FCM ergaben sich für sie Räume. Owusu hatte eine wirklich dicke Möglichkeit (65.), scheiterte jedoch am aufmerksamen FCM-Torwart Reimann.