Mit Tim Sechelmann, der zuletzt am 3. Spieltag von Beginn an auflaufen durfte, anstelle von Silas Gnaka in der Innenverteidigung ging der FCM in das zweite Heimspiel des neuen Jahres. Sechelmann und seine Defensivkollegen sollten allen voran in der Anfangsviertelstunde mächtig ins Schwitzen kommen. Connor Metcalfe und Marcel Hartel (13./14.) vergaben binnen kaum 60 Sekunden jeweils die Führung der Hamburger.