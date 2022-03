Trotz dieser prekären Tabellensituation begannen beide Mannschaft flott und ziemlich unverkrampft. Dynamo störte früh, Nürnberg glänzte im Umschaltspiel und hatte mit Fabian Nürnberger einen, der ganz Nürnberg froh machte. Mit einer Finte vorbei an Yannick Stark drosch Handwerker den Ball mit feiner Schusstechnik in die Maschen: 1:0 (12.). Broll wurde auf dem falschen Fuß erwischt. Er hatte auf die lange Ecke spekuliert.

Seinen zwölften Saisontreffer bereitete Diawusie mit einer scharfen flachen Eingabe perfekt vor. Auch wenn das 1:1 aus Dresdner Sicht schmeichelhaft war, hatten sich die Franken das Zwischenergebnis selbst zuzuschreiben. Das Spiel hätte längst entschieden sein können. "Nürnberg hätte 3:0 in Führung gehen können. Wir können von Glück reden und uns bei Kevin bedanken, dass wir am Leben geblieben sind", meinte Daferner.

Nürnberg hätte 3:0 in Führung gehen können. Wir können von Glück reden und uns bei Kevin bedanken, dass wir am Leben geblieben sind.

So aber blieb das Duell spannend. Dynamos Diawusie, der seine Startelfchance nutzte, hatte die Führung für die SGD wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel auf dem Fuß. Nach einem energischen Antritt rauschte sein Schuss knapp übers Tor. Auch Morris Schröters Versuch war nicht von Erfolg gekrönt. Nach einem abgewehrten Versuch scheiterte der frühere Zwickauer im Nachschuss an Nürnbergs Keeper Christian Mathenia. Auch die Nürnberger wollten sich nicht mit der Punkteteilung zufrieden geben und erhöhten die Schlagzahl. Broll rettete aber gegen Taylan Duman und Handwerker.

Ansonsten ließ Dynamo längst nicht so viel zu, wie in der ersten Halbzeit. Das lag wohl auch an der Sytemumstellung. Statt im 4-3-3 wurde jetzt 5-3-2 agiert. Weil Nürnberg einige Male lasch verteidigte, kam Dynamo bei bester Fußballstimmung noch zu einer Topchance: Joker Drchal traf den Ball nach einem Schröter-Sololauf aus Nahdistanz aber nicht richtig. In der Nachspielzeit brannte es noch einmal lichterloh im Strafraum der Dynamos. Am Ende rettete Broll das Remis mit einer verrückten Fußabwehr gegen den eingewechselten Manuel Schäffler.