Die Fortuna machte von Beginn an Druck und suchte mit schnellen Gegenstößen über die Außenbahnen den Abschluss. Das sollte sich nach zehn Minuten bereits auszahlen. Nach Hereingabe von Felix Klaus klärte Sören Gonther unfreiwillig in die Mitte. Shinta Appelkamp ließ sich nicht zweimal bitten und ließ Martin Männel mit seinem platzierten Flachschuss ins linke Eck keine Chance (10.). Aue wirkte geschockt, stand defensiv alles anderes als stabil und musste kurz darauf den nächsten Nackenschlag hinnehmen: Sobottka traf nach Vorarbeit von Kenan Karaman per Kopf am zweiten Pfosten (18.). Zuvor hatte Aue die Kugel trotz mehrerer Möglichkeiten erneut nicht geklärt bekommen.

Düsseldorfs Shinta Appelkamp trifft zum 1:0. Bildrechte: PICTURE POINT / Sven Sonntag