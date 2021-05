Mit Anpfiff war ersichtlich, dass hier die zwei besten Mannschaften der 2. Bundesliga aufeinandertreffen. Sie schenkten sich nichts und neutralisierten sich zumeist im Mittelfeld. Die beste Chance in der ersten Halbzeit ging dann auf das Konto der Gastgeberinnen. In der 17. Minute war Julia Arnold nach einem Eckball zur Stelle und köpfte an den Querbalken. Ansonsten waren die Pässe der Thüringerinnen in die Spitze zu ungenau, sodass sich kaum Möglichkeiten zur Führung boten. Gütersloh hielt gut dagegen und bot dem Team von Trainerin Anne Pochert kaum Räume.