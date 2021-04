Unterschiedlicher hätten die Voraussetzungen vor dem Topspiel der 2. Bundesliga nicht sein können. RasenBallsport Leipzig kam zwar als Tabellenzweiter nach Jena, konnte in den vier Spielen seit dem Re-Start aber nur vier Punkte einsammeln. Dagegen strotzte der FC Carl Zeiss Jena nach acht Punkten aus vier Partien voller Selbstvertrauen. Und die Gastgeber ließen sich auch nicht vom stürmischen Start der Gäste beeindrucken, zumal Leipzig vor dem Strafraum mit seinem Latein am Ende war. Anders der FCC. Nelly Busse und Donika Garajqevci hatten freistehend klare Einschussmöglichkeiten, Garajqevci traf zudem den rechten Pfosten. Das Tor fiel dann in der 40. Minute vom Elfmeterpunkt, Kapitänin Anja Heuschkel verwandelte ins rechte Eck. Und kurz vor dem Pausenpfiff hatte Julia Arnold nach einer Ecke die dicke Chance auf das zweite Tor, köpfte aber aus fünf Metern neben den Kasten.