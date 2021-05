Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena marschieren weiter zielstrebig in Richtung 1. Bundesliga. Am Sonntag feierten die Thüringerinnen bei Borussia Mönchengladbach einen späten 2:0-Sieg. Julia Arnold (79.) und Melina Mehler (90.) trafen für den FCC.

"Aufgrund des Spielverlaufs wäre ein Unentschieden sicher auch gerecht gewesen. Doch wir haben bis zum Ende an uns geglaubt. Wenn man, so wie wir, in der Tabelle oben steht, dann gelingt es eben auch, das Spiel für sich zu entscheiden", gestand FCC-Trainerin Anne Pochert. Vor allem im ersten Abschnitt kam Jena kaum durch, konnte sich keine großen Chancen erspielen. Nach dem Wechsel hatte Jena sogar Glück, als Jana Kaisers nur die Latte traf. Als ein torloses Remis in der Luft lag, nutzten die Gäste ihren Lauf und kamen doch noch zu den Siegtreffern: Zunächst traf Julia Arnold per Kopf (79.), kurz vor Abpfiff verwandelte die eingewechselte Melina Mehler eine Eingabe von Christin Meyer nach Konter (90.).