In der Anfangsphase spielte sich das Geschehen zumeist im Mittelfeld ab, dann kamen die Jenaerinnen so langsam auf Touren und erarbeiteten sich ein Chancenplus. Allerdings mussten sie nach gut einer halben Stunde aufpassen, dass sie nicht in Rückstand gerieten, denn Potsdam hatte plötzlich die beste Möglichkeit im Spiel bis dahin. Sahraoui, die von den Gastgeberinnen immer wieder gesucht wurde, zog ab und zwang FCC-Torhüterin Schuldt zu einer Parade. Im Endspurt der ersten Hälfte belohnte sich dann die Mannschaft von Anne Pochert für das aktivere Spiel. Petrikova (40.) und Grajqevci (41.) sorgten mit einem Doppelschlag für die verdiente 2:0-Pausenführung.

Auch nach der Pause ließen die Thüringerinnen nicht locker, mussten bei den Kontern der Brandenburgerinnen jedoch immer hellwach sein. In der 53. Minute hätten die Gäste bereits auf 3:0 drehen können, doch nach einem Hackentrick von Juckel landete der Ball am linken Pfosten und sprang von da in die Arme der Turbine-Torfrau. Sekunden vor dem Abpfiff markierte Jena dann doch noch das 3:0. Diesmal zielte Juckel besser und sorgte so für den Endstand.