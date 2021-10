Nach einem gemütlichen Start in Halbzeit zwei zog der frisch eingewechselte 96-Angreifer Hendrik Weydandt aus mehr als 20 Metern ab, doch Männel nahm die Einladung zur Flugshow an und parierte (58.).

Danach war Aue das aktivere Team. Die Veilchen rackerten und hatten in der Schlussphase die klar besseren Gelegenheiten. Erst scheiterte Nicolas Kühn am Pfosten (81.). Dann schoss John-Patrick Strauß nach einem gut vorgetragenen Angriff freistehend aus Nahdistanz am Kasten vorbei (85.). "Unfassbar", kommentierte Teamchef Marc Hensel die Situation. Dennoch: In der Liga ist Aue gegen Hannover seit vier Spielen ungeschlagen.