Dynamo begann mit Kapitän Yannick Stark in der Innenverteidigung, er ersetzte den gesperrten Abwehrchef Michael Sollbauer. Für den defensiven Mittelfeldmann rutschte Heinz Mörschel in die Startelf. Bei Hannover fehlte ausgerechnet der gebürtige Dresdner und Kapitän Marcel Franke wegen eines Corona-Falls in der Familie.

Dynamo hatte sich im Trikot von Dixie Dörner warm gemacht. Bildrechte: Picture Point