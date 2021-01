Furiose Anfangsphase

Die Partie begann mit einer kalten Dusche für die Gäste. Sven Michel wurde in der 4. Minute per Steilpass hinter die Auer Abwehrkette bedient und schob freistehend vor Martin Männel ein - eine enge Kiste, der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung Michels zunächst zurückgenommen, nach kurzer Überprüfung durch den Videoassistenten aber gegeben. Die Reaktion der Schuster-Elf folgte jedoch postwendend. Florian Krüger wurde auf dem linken Flügel bedient, zog unbedrängt in die Mitte und versenkte den Ball präzise im rechten unteren Eck (6.). Florian Krüger trifft sehenswert zum Ausgleich für Aue. Bildrechte: PICTURE POINT / S. Sonntag

Paderborn schüttelte sich danach nur kurz, war weiter die spielbestimmende Mannschaft. Erst setzte Okoroji den Ball nach einem Freistoß aus 20 Metern an die Latte (19.), kurz darauf prüfte Maximilian Thalhammer Männel mit einem harten Schuss, den der Aue-Keeper mit einer starken Reaktion von der Linie kratzte (24.). Auch in der Folge ging es fast nur in eine Richtung. Die "Veilchen " wurden zeitweise am eigenen Strafraum eingeschnürt und konnten kaum Entlastungsangriffe starten. Dank Männel, der mal wieder einen starken Tag erwischte und gute Schussmöglichkeiten von Julian Justvan und Michel entschärfte (35./37.), nahm Aue das Unentschieden mit in die Pause.

Justvan trifft / Testroet verpasst knapp

Nach Wiederanpfiff zunächst das gleiche Bild: Paderborn dominierte und verzeichnete durch Srbeny und Justvan zwei gute Chancen (48./50.). Aue lauerte auf Kontersituationen, musste nach einer eigenen Ecke aber den nächsten Gegentreffer schlucken: Über Ron Schallenberg landete der Ball in der Spitze bei Michel. John-Patrick Strauß leitete die Kugel ungewollt zu Justvan weiter, der Männel mit seinem platzierten Flachschuss keine Chance ließ (57.). Kurz darauf hatte Michel das nächste Ding auf dem Fuß, traf freistehend im linken Strafraum aber nur den rechten Pfosten (64.). Strauß versucht noch zu retten, kann das 1:2 durch Justvan aber auch nicht mehr verhindern. Bildrechte: imago images/Ulrich Hufnagel

Aue tat sich in der Vorwärtsbewegung weiter schwer, Sturmspitze Pascal Testroet hing lange in der Luft, trat erst in der 78. Minute gefährlich in Erscheinung. Seinen Kopfball hielt SCP-Keeper Leopold Zingerle aber gerade noch vor der Linie fest. In der Schlussphase warfen die Sachsen noch einmal alles nach vorne. Doch auch die eingewechselten Dimitrij Nazarov, Antonio Jonjic und Philipp Zulechner konnten an der ersten Niederlage im neuen Kalenderjahr nichts mehr ändern. Mit 22 Punkten bleibt Aue weiter im oberen Drittel der Tabelle, verpasst aber den Anschluss an die Aufstiegsränge. Am kommenden Samstag steht das schwere Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf auf dem Programm.

Stimmen zum Spiel: