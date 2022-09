Magdeburg nahm nur eine Veränderung nach dem 4:4-Spektakel auf dem Betzenberg vor, brachte Connor Krempicki von Beginn an für Julian Rieckmann. Erstmals spielte der FCM in der Viererkette also in derselben Formation wie in der Vorwoche. Gegen die stark gestarteten Ostwestfalen wollten die Magdeburger wie auch in Kaiserslautern etwas zurückhaltender agieren und vor allem das Zentrum dichthalten.