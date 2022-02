Vier Tore in zwölf Minuten

Im direkten Gegenzug zur ersten Dynamo-Ecke erzielte John Verhoek schon in der 6. Minute die Führung für die Gäste. Vorher durfte Haris Duljevic völlig unbedrängt aus dem Halbfeld flanken, im Strafraum ließen die Dresdner Innenverteidiger Sollbauer und Ehlers den niederländischen Torjäger frei gewähren. Nach dem Tor versuchte Dynamo unbeeindruckt weiter zu spielen, zarte Versuche sich in Hansas Hälfte spielen, erstickten die Rostocker allerdings im Keim. Schon in der 10. Minute legten sie nach, Nils Fröling erzielte nach einer Flanke von Rechts das zweite Kopfballtor. Zu diesem Zeitpunkt hatte Broll-Ersatz Mitryushkin noch keinen einzigen Ballkontakt mit seinen Händen.

Das änderte sich drei Minuten später. Einen Distanzschuss von Duljevic, der erneut völlig unbedrängt aus dem linken Halbraum agieren konnte, ließ der russische Torwart allerdings nur prallen. Fröling bedankte sich und erhöhte aus kurzer Distanz zum 0:3 (13.). Nun waren die Gastgeber vollends verunsichert. Verhoek nutzte das in der 18. Minute für seinen zweiten Treffer. Erneut traf der Sturmtank per Kopf, diesmal nach einer Flanke von rechts - zum vierten Tor in zwölf Minuten.

Dynamo rettet wenigstens die Ehre

Nachdem Trainer Alexander Schmidt schon vor der Pause Sebastian Mai und Vaclav Drchal für Robin Becker und Heinz Mörschel einwechselte, nahm er sich offenbar in der Pause einige Zeit, um seine Mannschaft ordentlich zusammenzufalten. Zumindest kam Dynamo erst drei Minuten nach Hansa aus der Kabine - begleitet von Pfiffen der 10.000 zugelassenen Zuschauer. Die Mannschaft nahm sich den Unmut zu Herzen und begann deutlich stabiler. In der 51. Minute belohnte Mai das hohe Pressing beinahe, aber sein Kopfball traf nur die Latte. Julius Kade machte es besser. Sein satter Distanzschuss in der 63. Minute besorgte den Ehrentreffer.

Keine Schlussoffensive

Obwohl Schmidt in der Folge die Abwehr auflöste und mit Borello für Ehlers einen weiteren Stürmer brachte (68.) blieb eine Dresdner Schlussoffensive nach dem Kade-Tor aus. Rostock verteidigte clever und suchte Entlastung über Konter. Aus Respekt davor Rostocker verlegte sich die Schmidt-Elf lieber auf Schadensbegrenzung, damit die erste Heimniederlage gegen Hansa seit 1983 nicht noch heftiger ausfiel.

Stimmen zum Spiel:

Alexander Schmidt (Dresden): Stimme folgt



Jens Härtel (Rostock): Stimme folgt