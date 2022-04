Dabei waren die Sachsen vor 30.273 Zuschauern im erstmals seit zwei Jahren wieder ausverkauften Harbig-Stadion von Beginn an drin in der Partie. Sie bestimmten das Geschehen und ließen nur Nadelstiche des Favoriten zu. Wie so oft in dieser Saison fehlte den Gastgebern aber auch der offensive Esprit. Ohne Top-Torjäger Christoph Daferner kam Dynamo trotz viel Zweikampfstärke nur selten zu Abschlüssen. Dazu kam Pech, als ein Weitschuss von Paul Will an den linken Pfosten klatschte (26.).