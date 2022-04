Fußball | 2. Bundesliga Jahn Regensburg entreißt Dynamo Dresden spät den möglichen Sieg

Hauptinhalt

32. Spieltag

Wieder nur ein Unentschieden für Dynamo Dresden. In einem wenig ansehnlichen Spiel gegen Jahn Regensburg musste die SGD einen späten Nackenschlag hinnehmen und kann damit nicht mehr den direkten Klassenerhalt schaffen. Nach 90 teils enttäuschenden Minuten stand am Samstagnachmittag (30.04.2022) eine 1:1 (0:0)-Punkteteilung. Nach dem Punkt beträgt der Rückstand der Sachsen auf Rang 15 sieben Zähler und ist in zwei Spielen nicht mehr aufzuholen. Die Dresdner sind damit seit 15 Spielen sieglos.