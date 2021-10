Wie man mit seinen Standards umgeht, bewies dann der SVS. Nachdem Testroet bereits im ersten Durchgang eine gute Chance nach einer Ecke hatte, gelang ihm in der 50. Minute die nicht unbedingt erwarteteFührung. Eine unfreiwillige Kopfballverlängerung von Heinz Mörschel nahm er aus zwölf Metern per Direktabnahme und versenkte den Ball gekonnt im langen Eck. Dynamo war bis dahin in allen wichtigen Statistiken überlegen, doch das Tor machten die Gäste.

SGD-Coach Schmidt nahm weitere Anpassung am Personal vor und brachte Jongmin Seo, Ransford-Yeboah Königsdörffer und Philipp Hosiner. Doch so richtig gelingen wollte Dresden auch in der Folge nicht viel. Die Hausherren waren bemüht, kamen aber gegen das weiter tief stehende Sandhausen nicht richtig zum Abschluss. Die beste Ausgleichschance vergab Daferner, als er alleine auf das Tor zulief, aber dann Sandhausens Schlussmann Patrick Drewes anschoss (85.). Mit Ablauf der regulären Spielzeit schoss Michael Akoto aus der Distanz genau in die Arme von Drewes.