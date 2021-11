Dynamo-Coach Alexander Schmidt nahm vier Veränderungen in seiner Startformation vor. Guram Giorbelidze, Heinz Mörschel, Antonis Aidonis und Paul Will ersetzten Michael Akoto, Morris Schröter (beide Bank) sowie die Corona-erkrankten Kevin Ehlers und Luca Herrmann. Schmidt hatte von seiner Mannschaft im Vorfeld "brutale Energie" gefordert und die brachte sie auch auf den Platz. Der ballführende Gegenspieler wurde früh attackiert, Regensburg kam nicht ins Aufbauspiel. Dennoch wurde es zunächst in Dynamos-Strafraum gefährlich, als ein Rückpass an Keeper Kevin Broll vorbei Richtung Tor rollte (3.).