Nach überlegter Hackenablage von Daniel-Kofi Kyereh donnerte Christopher Buchtmann, der nach 615 Verletzungstagen sein Startelfcomeback für St. Pauli gab, den Ball von der Strafraumkante unhaltbar in den linken Winkel (1.). Auch in der Folge fanden die Dresdner, bei denen Julius Kade nach seiner Gelb-Rot-Sperre für Paul Will begann, kaum ins Spiel. Vor allem offensiv sprangen kaum Offensivaktionen heraus. Erst nach einer Viertelstunde setzte Ransford Königsdörffer per Drehschuss und Kopfball die ersten zaghaften Akzente im Strafraum der Gastgeber (14./15).

Christopher Buchtmann schoss die Hausherren bereits nach wenigen Sekunden in Führung. Bildrechte: IMAGO / osnapix