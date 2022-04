Erzgebirge Aue spielt in der kommenden Saison in der 3. Liga. Nach einer 0:6 (0:4)-Niederlage beim SV Darmstadt war der Abstieg besiegelt und die logische Konsequenz nach der schwächsten Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte. Das Spiel in Darmstadt war der negative Höhepunkt einer frustrierenden Spielzeit. In den 16 Zweitliga-Jahren von Aue lag die Mannschaft nur einmal mit 0:4 nach der ersten Halbzeit zurück - und das war gegen Dynamo Dresden in der Saison 2016/17.