Die Anfangsphase im Hardtwaldstadion gehörte den Veilchen, die beim Warmmachen Shirts des verstorbenen Ex-Trainers Gerd Schädlich ("Einer wie keiner") getragen hatten. Die Sachsen attackierten mutig und kamen zu Abschlüssen: Neuzugang Prince Osei Owusu köpfte bereits in der 1. Minute auf den Sandhäuser Kasten, Keeper Patrick Drewes passte auf. Dann stoppte Aleksandr Zhirov Aues Ben Zolinski in höchster Not, weil ein anderer Verteidiger in der Nähe war, ging die Entscheidung "Gelb" in Ordnung. Den anschließen 30-Meter-Freistoß setzte Dimitrj Nazarov rechts daneben.

Aue-Spieler mit Gedenkshirts an den verstorbenen Aufstiegstrainer Gerd Schädlich Bildrechte: Picture Point