Die ersten Minuten lag Pyro-Nebel über der MDCC-Arena. Den Durchblick mussten beide Teams dennoch nicht lange suchen. Es ging von Beginn an knackig zur Sache. Heiße Zweikämpfe waren an der Tagesordnung. Die FCM-Fans trieben ihre Elf nach vorne. Wie erwartet hatten die Gastgeber deutlich mehr Ballbesitz. Sie suchten die Lücken, fanden sie im Laufe der ersten Halbzeit aber nicht so häufig. So spielte sich in den ersten 45 Minuten viel zwischen den Strafräumen ab.