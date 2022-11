Daniel Scherning (Bielefeld): "Wir haben eine gute letzte Woche gespielt und haben die mit dem Heimsieg gekrönt. Das tut uns in unserer jetzigen Situation gut. Es war nicht ganz einfach. Wir hatten in der ersten Halbzeit nicht so viel Zugriff, wie wir uns das gewünscht hatten. Nach der Pause lief es dann besser. Ich denke, wir haben das Heimspiel nicht unverdient gewonnen. Wir haben konzentriert gegen den Ball gearbeitet und machen die Tore zu einem guten Zeitpunkt. Es geht für uns in diesem Jahr nur um den Klassenerhalt."