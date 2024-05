Der 1. FC Magdeburg hat den Matchball zum Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga verschlagen. Die Elbestädter mussten sich am vorletzten Spieltag gegen Greuther Fürth mit einem 0:0 begnügen. Immerhin, der direkte Abstieg ist damit passé. Ansonsten sind die Blau-Weißen auf Schützenhilfe angewiesen. Der Drittletzte Wiesbaden darf am Sonntag (13:30 Uhr) gegen Mitkonkurrent Braunschweig nicht gewinnen. Der FCM könnte also auf der Couch jubeln.