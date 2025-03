Beim HSV fehlte Top-Torjäger Davie Selke gelbgesperrt. FCM-Trainer Christian Titz musste auf den ebenfalls gelbgesperrten Innenverteidiger Daniel Heber verzichten, dafür kehrten Jean Hugonet und Marcus Mathisen zurück in die Abwehr. Und die war auch gleich gefordert, denn der HSV machte von Beginn an mächtig Druck. In der 5. Minute probierte es Ransford Königsdörffer aus spitzem Winkel, FCM-Torwart Dominik Reimann klärte zur Ecke. Auch die wurde gefährlich: Königsdörffer köpfte den Ball an die Unterkante der Latte.