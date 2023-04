Mit einer strittigen Szene begann auch die zweite Halbzeit. Schiedsrichter Harm Osmers zeigte nach einem Zweikampf von Daniel Elfadli gegen Robert Glatzel auf den Elfmeterpunkt, nahm seine Entscheidung aber nach dem Videobeweis zurück. Das Spiel war ausgeglichener als in Hälfte eins, weil der FCM aggressiver in die Zweikämpfe ging und einen überragenden Reimann im Tor hatte. Der hielt alles, was er halten musste und das war nach dem Wechsel nicht viel, weil der Aufstiegsaspirant einfach zu ideenlos war.

Tim Walter (Hamburg): "Wir wollen Spiele gewinnen, dass haben wir heute verpasst, weil wir offensiv und defensiv nicht konsequent genug waren. So wird es schwer. Was der Video Assist-Referee macht, ist mir scheißegal. Sie haben so entschieden, dann ist es so. Wir schauen, was wir besser machen müssen und das ist mehr Konsequenz. Wir versuchen aus diesen Dingen, die wir nicht so gut, aber auch gut gemacht haben unsere Lehren zu ziehen, damit wir nächste Woche unsere Punkte holen."



Christian Titz (Magdeburg): "Die Punkte waren wichtig und der Sieg zeigt, dass wir eine Qualität haben, gegen Top-Mannschaften bestehen zu können. Wir sind natürlich froh, dass die beiden Tore zurückgenommen wurden, aber Abseits ist Abseits." Vom Klassenerhalt wollte er nicht sprechen: "Es war die Party nach dem gewonnenen Heimsieg, mit dem wir wieder einen großen Schritt in der Tabelle gemacht haben."