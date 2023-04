Die Partie begann in der ausverkauften MDCC-Arena mit mutigen Gästen. Bei einem Schuss von Dennis Dressel von halblinks musste Schlussmann Dominik Reimann aufpassen (5.). Die mutige Anfangsphase sollte sich aber als Strohfeuer erweisen. Nach einer Viertelstunde nahm die FCM-Offensive immer mehr Zug auf. Dass man gerade im Sturm, wo auch noch Top-Torschütze Moritz Kwarteng kurzfristig ausfiel, Personalprobleme hat, war nicht zu erkennen.

Das Team von Christian Titz kam immer wieder mit ihren typischen, schnellen Dribblings von außen gefährlich in den Strafraum. Baris Atik haute vom Elfmeterpunkt über den Ball (18.), dann wehrte Rostocks Torwart Markus Kolke bei einem Kopfball von Daniel Heber (25.) sehr stark und bei einem Versuch von Jason Ceka ins kurze Eck (27.) ohne Mühe ab.

Für Spannung hätte Kai Pröger sorgen können, aber der Hansa-Stürmer traf von halbrechts nur den Pfosten (67.). Letzte Zweifel am Gewinner beseitigte dann Ceka mit seinem ersten Doppelpack (70.). Nach Zuspiel von Condé schloss er von rechts mit einem Haken einen Konter ab. Die FCM-Anhänger skandierten: "Ohne Härtel habt Ihr keine Chance!". Aufstiegstrainer Jens Härtel, der einst Magdeburg von Liga vier in Liga zwei geführt hatte, musste bei Hansa in der Vorrunde den Hut nehmen. Ein Ehrentor der Hanseaten verhinderte Dominik Reimann mit Blitzreaktion gegen Pröger (73.).