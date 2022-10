Gleiche Startelf wie gegen den Hamburger SV

Titz setzte wenig überraschend auf die Erfolgself, die den Hamburger SV besiegte. Doch anders als der HSV überließ Heidenheim dem Gastgeber das Revier. Und das schmeckte Magdeburg nicht. Kapitän Baris Atik und Co. waren zwar deutlich mehr in Ballbesitz (78 (!) Prozent), fanden aber gegen das Bollwerk keine Lücke. Es fehlte an Tiefgang und Überraschungsmomente.

Heidenheim mit typischem Führungstor

Heidenheim - so gut wie noch nie in der 2. Liga - lauerte auf Ballverluste und schaltete blitzschnell um. Der FCM wusste um diese Qualität, konnte sie aber nicht verteidigen. Die ersten vier guten Chancen blieben aus Sicht der Gastgeber noch folgenlos, weil unter anderem Cristiano Piccini mit dem Kopf auf der Linie gegen einen Volleyschuss von Patrick Mainka klärte. Die fünfte Topchance führte dann zum Tor. Heidenheims "Flankengott" Jan-Niklas Beste setzte sich auf der Außenbahn gegen Piccini durch, Tim Kleindienst legte mit Übersicht auf Dennis Thomalla ab, der aus zehn Metern alle Zeit hat, ins linke Ecke zu vollenden. Typisch Heidenheim, dürfte sich Titz gedacht haben. Jan-Niklas Beste (37) bereitete den Treffer von Tim Kleindienst vor. Bildrechte: IMAGO / Eibner

Er hatte im Vorfeld genau vor diesen Aktionen gewarnt, aber schon da geahnt, dass seine Elf nicht alle Angriffe über die Außen verhindern werden könne. Heidenheim spielte auch in der Folge extrem diszipliniert, aber auch extrem defensiv. Magdeburg versuchte es mit Schüssen aus der Distanz. Bei den Versuchen von Atik und Mohammed El Hankouri musste FCE-Keeper Kevin Müller nicht eingreifen. Auch der Kopfball des aufgerückten Piccini nach einer Ecke zischte drüber.

Magdeburg: Wieder Ballbesitz, aber kaum Chancen

Mit zwei frischen Spielern startete Magdeburg in die 2. Halbzeit. Das Bild blieb das alte: Der FCM hatte den Ball, der FCH die Chancen. In der 47. Minute startete Kleindienst nach einem Ballverlust von El Hankouri durch und visierte die kurze Ecke an, doch Reimann roch den Braten, tauchte blitzschnell ab und klärte zur Ecke (47.). Danach passierte lange nichts vorm Magdeburger Tor, Heidenheim zog sich "gemütlich" zurück und ließ den FCM kommen.

Ito trifft in der Nachspielzeit

Tatsuya Ito jubelt mit Baris Atik über den 1:1-Ausgleich für den 1. FC Magdeburg im Duell gegen den 1. FC Heidenheim. Bildrechte: IMAGO/Eibner Einzig Ito sorgte ab und an für einen Hauch von Torgefahr, doch weder bei seinem Heber auf den zweiten Pfosten noch bei seinem Schuss musste Müller im Tor der Gäste eingreifen. Magdeburg versuchte es zunehmend mit der Brechstange, aus dem Getümmel und der Distanz. Eine 100prozentige Torchance entsprang den Bemühungen nicht. Bis zur 93. Minute. Dann leitete ein Fehlabspiel von Thomalla das Ausgleichstor ein. Ito setzte sich durch und drückte den Ball aus 14 Metern ins Tor. Der Schuss wurde noch abgefälscht und damit unhaltbar. Es war sein erstes Tor in dieser Saison. "Ich freue mich sehr. Es war auch ein bisschen Glück dabei", sagte der Japaner glücklich.