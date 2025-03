Der 1. FC Magdeburg hat den Relegationsplatz drei in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Am Sonntag schlugen die Elbestädter den SV Darmstadt 98 dank einer furiosen zweiten Hälfte mit 4:1 (0:1). Zuvor tat sich das Team von Christian Titz lange schwer. Nach einem Heimfluch von fast einem Jahr gelang der zweite Heimsieg in Folge. In der Tabelle rückte der FCM bis auf einen Punkt an das Führungsduo Hamburger SV und Kaiserslautern heran.