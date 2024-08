Dem Spiel der Gastgeber fehlte ansonsten oft der letzte Zug nach vorne. Die Gäste machten das besser und kreierten immer wieder gefährliche Momente. Schon in der 6. Minute rettete Magdeburgs Abwehr in letzter Sekunde. Die besten Chancen hatten die Saarländer in der Nachspielzeit: Erst flog ein abgefälschter 22-Meter-Freistoß von Paul Stock an die Latte. Dann bewahrte der neue FCM-Kapitän Dominik Reimann die Gastgeber bei einem Abschluss von Luca Schnellbacher vor dem Rückstand.