Magdeburg überraschend in Rückstand

Die Magdeburger gaben gleich mal die Richtung vor und marschierten Richtung Sandhäuser Tor. Die Gäste dagegen waren erwartungsgemäß defensiv eingestellt und mussten sich den Angriffen der Hausherren erwehren. Der FCM hatte alles im Griff, nur im Abschluss haperte es. So versemmelte Conde in der zehnten Minute eine dicke Chance, seinen Schuss kratzte Sandhausens Torhüter Drewes vor der Linie weg. Wenig später verfehlte Atik mit einem Drehschuss nur um Zentimeter das Gehäuse. Nach 22 Minuten wurde es fast konkret, Piccini traf per Kopfball den Pfosten.

Die Führung der Magdeburger schien nur eine Frage der Zeit zu sein, doch in der 25. Minute gab es die kalte Dusche. Nach einem Eckball drückte Sandhausens Esswein ab, am zweiten Pfosten lauerte Dumic und bugsierte das Leder zum 1:0 für die Kurpfälzer über die Linie. Die Magdeburger mussten sich kurz schütteln, schalteten weiter in den Angriffsmodus, doch die Abschlüsse blieben zu ungenau. Mit 0:1 ging es in die Kabinen.

Anschluss der Gastgeber kommt zu spät

Nach der Pause das gleiche Bild: Magdeburg gab den Ton an, doch knacken konnten die Blau-Weißen den Gegner nicht. Auch der starke Atik konnte daran nichts ändern. Der Linksaußen war Dreh- und Angelpunkt und an den meisten gefährlichen Aktionen der Elbestädter beteiligt. Mittlerweile hatten die Gäste aus Baden-Württemberg Morgenluft gewittert und erhöhten in der 66. Minute auf 2:0. Dabei waren die Gastgeber überhaupt nicht auf der Höhe. Esswein zog einen Freistoß flach an den langen Pfosten, wo Dumic lauerte und den Ball über die Linie drückte.

Zumindest die Moral der Magdeburger stimmte, denn kurz vor Ultimo gelang Cristiano Piccini mit einem sehenswerten Tor aus 20 Metern noch der Anschluss. Dabei blieb es. In der Statistik lagen die Magdeburger zwar in fast allen Bereichen vorn, hatten 18:8 Torschüsse aufzuweisen, doch das nützte ihnen am Ende wenig. Kleines Trostpflaster, auch die unter dem FCM platzierten Klubs 1. FC Nürnberg und Hansa Rostock verloren ihre Spiele.