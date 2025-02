Angeführt vom überragenden Vierfach-Torschützen Martijn Kaars hat der 1. FC Magdeburg seine Auswärtsserie fortgesetzt und im Aufstiegsrennen in Richtung Fußball-Bundesliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann am Samstagabend bei Schalke 04 mit 5:2 (2:0).

Für den FCM war es der fünfte Auswärtssieg in Serie - Vereinsrekord - und das dritte 5:2 in der Fremde in Folge. Mit 35 Punkten liegen die Magdeburger nun auf dem zweiten Tabellenplatz, nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter 1. FC Köln.